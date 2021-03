Policiais do 4º BPM tiveram de se deslocar, neste domingo (14), até o Parque Calixtópolis, em Anápolis, para registrar um caso que quase terminou em tragédia.

É que um rapaz de 23 anos precisou ser socorrido às pressas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA), depois de ser esfaqueado no pescoço pelo irmão.

No endereço, os agentes souberam pela mãe dos envolvidos, de 59 anos, que ambos estavam consumindo bebidas alcoólicas na casa dela, quando começaram a discutir e passaram para uma luta corporal.

Foi neste momento que o suspeito, um jovem de 29 anos, pegou uma faca e um canivete e começou a golpear o irmão caçula. Vendo que um dos filhos acabaria morrendo, a mulher tentou intervir e também foi esfaqueada na mão.

Mesmo com a mãe ferida, o mais velho continuou com as agressões e só fugiu depois que percebeu que uma viatura estava sendo acionada.

Em um patrulhamento pelo bairro, os policiais conseguiram localizar o suspeito ainda com as roupas cheia de sangue. Já as armas brancas foram encontradas no canto do muro da residência em que ele vive.

Encaminhado à Central de Flagrantes, ele foi autuado por tentativa de homicídio e está à disposição da Justiça.

A reportagem do Portal 6 entrou em contato com o HUANA para saber o quadro clínico da vítima e ainda aguarda um retorno.