Divulgado no final da tarde pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), o boletim informativo desta terça-feira (16) trouxe o registro de mais 15 mortes em decorrência da Covid-19 em Anápolis.

No último dia 12 as vítimas foram duas mulheres de 54 e 80 anos. Um dia depois mais dois idosos de 62 e 64 anos, respectivamente do sexo feminino e masculino, também não resistiram.

No domingo (14) cinco pessoas morreram, sendo dois homens de 69 e 83 anos e três mulheres de 27, 58 e 73 anos. A segunda-feira (15) também teve mais vítimas: uma idosa de 63 anos e três homens de 37, 60 e 67 anos.

Com mais essa leva de mortes, a cidade passa a ter 630 vidas perdidas pela doença desde o início da pandemia.

Mais casos

O número de novos pacientes contabilizados pela Semusa também assusta. Segundo a pasta, nas últimas 24h um total de 397 pessoas testaram positivo para o novo coronavírus.

Entre eles estão uma criança de 02 anos e uma idosa de 89.

Leitos

Os leitos de enfermaria e UTI reservados para pessoas com Covid-19, até o momento desta publicação, havia chegado a 89,7% e 76,3%, respectivamente.