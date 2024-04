Revelado se a gordura da carne no churrasco deve ficar virada para cima ou para baixo

Na hora de preparar os cortes, você sabe como evitar que a peça não queime a banda e nem a parte da gordura? Chef trouxe a resposta

28 de abril de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube)

Se você é a pessoa responsável por preparar as carnes para o churrasco da galera, então essa matéria é feita especialmente para você.

Na hora de preparar os cortes para um rolê gastronômico como esse, como você geralmente as tempera e armazena?

E a questão principal a se questionar: você sabe qual é a posição adequada da gordura da carne na grelha?

Conversamos com um chefe especialista em preparo de um churrasco de qualidade para te ajudar nesse momento e não vacilar com os convidados do seu churrasco.

Os cortes que possuem uma camada de gordura, como picanha e contrafilé, por exemplo, levam a preferência para um churrasco.

No entanto, a posição em que essa camada fica posicionada na grelha é importante para tirar proveito total da suculência do item.

O chefe Fábio Lazzarini, em entrevista ao estadão, conta que a gordura da carne deve ficar predominantemente virada para cima, na hora da cocção.

O motivo é que estando nessa posição a gordura irá permear as fibras da carne de cima para baixo. Essa ação faz com que a peça fique mais macia e com mais sabor em suas fibras.

O que acontece se deixar a gordura para baixo?

O chefe explica que caso a gordura fique virada para baixo, existe o risco dela pingar o sumo no braseiro da grelha e levantar labaredas que podem acabar queimando a banda da carne.

