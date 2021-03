Ao que tudo indica, Viih Tube pode se tornar o próximo alvo da casa do BBB 21 para ser eliminada. A youtuber tem sentido que seus principais aliados têm se distanciado no jogo. E já há quem duvide das atitudes dela.

Em papo com Sarah, Gilberto disse que se for líder colocará Viih direto no Paredão. Ele disse temer mandar Carla à berlinda por medo de ela estar forte fora da casa.

“Vou mandar alguém que eu acho que saia. Se ela [Viih] bater, sai. Age muito por conveniência”, disparou o brother.

Outro que indicou que o destino de Viih pode ser a próxima berlinda é Fiuk. Em conversa com Sarah e Gilberto, se mostrou desconfiado das intenções dela no reality.

“Eu posso estar enganado, pois ela tem um jeitinho muito fofo. Mas eu não vou negar que é um pouco estranho. Eu não sei se ela faz por conveniência algumas coisas”, opinou.

No Raio-x da manhã desta terça-feira (16), Viih reclamou de pessoas que a acham fraca. “Só peço que a Thaís fique. É muito ruim viver subestimada, ver pessoas acharem que você é fraca que não se posiciona e não sabe de nada. Isso também é vida real”, comentou.