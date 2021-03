A empresa de RH Alcântara Consultoria está com processo seletivo aberto para recrutar funcionários em diferentes funções para trabalhar em Anápolis.

As vagas são para Desenvolvedor, Gerente de Loja, Mecânico de Manutenção e Técnico de Segurança Júnior.

Para Desenvolvedor são 10 vagas e os interessados trabalharão de home office. Os requisitos são experiência sólida com desenvolvimento e experiência com linguagens C#, .Net, JAVA, C++ e afins.

Para Gerente de Loja é preciso experiência com vendas, saber fazer gestão de pessoas, ter Excel básico e, de preferência, estar matriculado em algum curso superior.

Para Mecânico de Manutenção é necessário experiência e conhecimento técnico em ajustagem mecânica, hidráulica e pneumática. Será um diferencial ter formação técnica ou superior em mecânica.

Já para técnico de segurança júnior é preciso ter conhecimento em pacote Office e curso técnico em segurança do trabalho.

Os interessados em participar da seleção devem fazer um cadastro no site alcantaraconsultoria.psc.br e anexar o currículo na função desejada.