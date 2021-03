Nunca se falou tanto da importância dos profissionais da saúde como nesses tempos de pandemia. Afinal, são eles que estudaram e se dedicaram para ser capazes de tomar decisões que podem salvar muitas vidas.

E foi pensando nessa aptidão tão necessária que a UniEVANGÉLICA lançou as inscrições para o Curso de Capacitação de Preceptoria em Residência Médica.

A iniciativa foi pensada para docentes de Medicina e preceptores dos cenários de prática que desejam continuar se atualizando para inovar no ensinamento de residentes e internos. Um dos objetivos é proporcionar aos participantes conhecimento sobre humanização do atendimento.

A iniciativa também busca apresentar as novidades do setor e preparar os alunos para o que há de mais atual em preceptoria.

Ao todo, serão seis dias de curso totalmente gratuito, com início em 27 de março e finalização no dia 14 de agosto de 2021. Interessados podem se inscrever diretamente no site do Centro Universitário.