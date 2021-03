Uma idosa de 64 anos morreu nesta sexta-feira (19) após sofrer uma parada cardiorrespiratória a caminho da UPA da Vila Esperança, em Anápolis.

O Portal 6 apurou que a vítima teria testado positivo para a Covid-19 na última semana e estava cumprindo isolamento em casa. Os sintomas da doença, porém, surgiram há cerca de 14 dias.

No início da noite, ela fez uma nebulização (procedimento indicado para problemas respiratórios) e começou a se queixar de fortes dores no peito.

Os filhos então a colocaram no carro e seguiram para o endereço da UPA para que a mãe pudesse passar por uma avaliação médica.

A idosa, porém, perdeu a consciência no meio do trajeto. Desesperada, a família optou por correr até a sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que estava mais perto, para pedir socorro.

As equipes de plantão do SAMU se mobilizaram de imediato para realizar os procedimentos de reanimação na paciente, mas não havia mais o que fazer para salvá-la e o óbito teve de ser declarado ali mesmo, na frente dos filhos.