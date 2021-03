A dentista Polyana Moreira Silva Neves, de 39 anos, foi enterrada na manhã desta segunda-feira (22), no Cemitério Park de Anápolis.

Ela estava internada desde o dia 14 de março na Santa Casa, foi intubada na última quinta-feira (18) e lutava contra as complicações causadas pela Covid-19. O óbito foi confirmado durante a madrugada.

Amigos, familiares e membros da igreja que ela frequentava chegaram a fazer um cortejo do hospital até o cemitério para um último adeus.

Servidora municipal na unidade do Anexo Itamaraty, a profissional de saúde bucal era muito amada entre os pacientes e colegas de trabalho.

Ela também ficou conhecida na cidade em 2018, quando o filhinho Daniel, de apenas sete anos na época, recebeu uma farda de presente da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) e emocionou toda a corporação.

Em conversa com o Portal 6, amigos da dentista afirmaram que era uma mulher guerreira e que fazia de tudo para ver a felicidade no rosto do filho.

O marido dela também está internado com a doença. Ele ainda foi levado para a UTI do Ânima, mas já voltou para o quarto e continua recebendo acompanhando médico enquanto se recupera.

O pequeno Daniel chegou a testar positivo, mas se curou e está aos cuidados do avô e de uma tia, irmã única de Polyana.