Equipes da Polícia Militar (PM) de Aparecida de Goiânia precisaram se deslocar até uma clínica de estética da região, após o parceiro da proprietária decidir quebrar as portas do local alegando ‘estar com fome’.

O caso aconteceu na tarde desse domingo (21), quando o jovem, de 28 anos, ficou enfurecido com a esposa após ela atrasar o almoço dele.

A residência onde o casal mora fica no mesmo lote da empresa da esteticista, de 32 anos.

Segundo a PM, nem mesmo o celular da vítima escapou da violência e ficou completamente destruído.

A guarnição conseguiu conter o agressor e o encaminharam à Central de Flagrantes do município. Caso condenado, ele poderá responder pela prática dos crimes de dano e injúria.

Homem quebra clínica de estética da companheira por ela não ter feito almoço (Foto: Divulgação/PM)