Militares da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) de Anápolis prenderam na tarde de segunda-feira (22) um homem de 40 anos com a amante, de 46, durante um patrulhamento de rotina no bairro São Carlos, na região Central da cidade.

Ambos estavam dentro de um carro quando foram abordados pela equipe. Durante a revista do veículo, foram encontradas porções de maconha no bolso da calça do homem e um cheque de quase R$ 5 mil. Ao ser questionado de onde havia tirado a droga, ele teria apontado a casa que estava em frente.

Na residência, os policiais encontraram um verdadeiro laboratório de cocaína e skank. Uma chácara às margens do Lago de Corumbá também foi apontada pelo casal. Lá, além dos entorpecentes, os agentes apreenderam uma arma de fogo e mais R$ 2 mil em espécie.

Para não ficar com toda a culpa, o amante sustentou que a mulher era a locatária da residência em Anápolis, o que não se confirmou na verificação feita pela CPE com os proprietários. No entanto, ela é fiadora do contrato e também acabou sendo levada para a Central de Flagrantes da Polícia Civil.

Ambos foram autuados por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Até o momento desta publicação, às 17h49 desta terça-feira (23), ambos permaneciam presos.