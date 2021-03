Mônica Bergamo, de SP – Médicos e gestores do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP divulgaram um vídeo nas redes sociais fazendo um alerta dramático de que o sistema de saúde está perto de um colapso.

Nas falas, eles apelam para que formadores de opinião ajudem a divulgar a mensagem de que as pessoas devem redobrar cuidados e, se possível, ficar em suas casas para não serem contaminadas pelo novo coronavírus.

O vídeo começa com a diretora de infectologia do HC, Nassara Levin: “A água chegou no pescoço. Nós estamos numa segunda onda muito difícil e nós estamos quase no colapso”. A infectologista Ho Yeh Li segue: “A gente não consegue mais ampliar leitos para pacientes com Covid, nem para pacientes com outras coisas”. A diretora clínica do HC, Eloisa Bonfá, reforça: “Estamos lotados, sem capacidade de expansão e a beira de um colapso”.

O CEO do hospital, Antonio Jose Pereira, também participa do vídeo. E alerta: “Hoje nós temos aproximadamente 3.200 mortes. E iremos para um exponencial. Não temos limite. O único limite que nós podemos interromper é você fazer a comunicação nos seus meios sociais”.

O infectologista Esper Kallás explica que os médicos estão começando uma campanha “para tentar encontrar meios de combater essa epidemia de Covid-19. E nós precisamos da ajuda de você, influenciador, para ajudar a angariar pessoas e juntar forças conosco no combate à pandemia”.

“Precisamos de você, todos os influenciadores, todas as celebridades que possam vir nessa jornada da vida, fazendo uma comunicação massiva”, reforça Antonio José Pereira.

O vídeo tem ainda a participação do diretor da Faculdade de Medicina da USP, Tarcísio Barros, e do médico Claudio Lottenberg, presidente do Instituto Coalizão Saúde e do conselho do hospital Albert Einstein.

“O engajamento das pessoas é fundamental, no uso de máscara, de distanciamento social, na conscientização da gravidade do momento”, diz Lottenberg.

O CEO do HC finaliza o vídeo afirmando: “Não adianta mais leito de UTI, respiradores. Nesse momento nós temos apenas uma solução imediata: as pessoas continuarem em casa, usarem álcool gel, usarem máscaras”.