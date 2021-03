Termina nesta sexta-feira (26) as inscrições para o novo processo seletivo simplificado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Ao todo, estão disponíveis 11 vagas em Anápolis para o cargo temporário de Agente de Pesquisa e Mapeamento.

O salário é de até R$ 1.387 e o contrato dos selecionados pode se estender por 03 anos, com auxilio alimentação e auxílio transporte.

A seleção exige que os candidatos tenham ensino médio completo e a jornada de trabalho será de 40 h por semana. A taxa de inscrição é R$ 33,98.

Uma prova objetiva está prevista para ser aplicada no dia 02 de maio e o resultado final deverá ser divulgado no dia 31 do mesmo mês.

Mais informações estão no edital, disponível no site do Cebraspe.