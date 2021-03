Um casal precisou ser socorrido e levado para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr Henrique Santillo (HUANA), após se envolver em um grave acidente de trânsito, na manhã desta quinta-feira (25)

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que acompanhou toda a ocorrência, o caso ocorreu no km 391 da BR-414m, no município de Corumbá.

O motorista estava conduzindo um Fiat Palio e carregava uma mulher no banco do passageiro, quando saiu da pista e capotou com o veículo. Eles estavam a caminho de Cocalzinho de Goiás.

Imagens feitas pela PRF no local mostram que o carro de passeio ficou completamente destruído com o acidente.

Casal é socorrido e levado para hospital em Anápolis depois de acidente na BR-414. Motorista estava muito bêbado e carro ficou destruído. pic.twitter.com/346l8Z4VYW — Portal 6 (@portal6anapolis) March 25, 2021

A passageira sofreu ferimentos graves. Já o condutor teve condições de passar por um teste de bafômetro, que constatou que ele tinha 1,55 mg/l de álcool no organismo. O maior teor já visto nas rodovias federais goianas neste ano.

Como também sofreu ferimentos, o homem deverá responder criminalmente por embriaguez ao volante assim que receber alta médica.