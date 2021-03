Pedro Jerônimo Prestes de Almeida morreu na madrugada desta quinta-feira (25), aos 50 anos, vítima de complicações da Covid-19, no Centro de Internação Norma Pizzari.

Conhecido como um dos principais fotógrafos de Anápolis, ele também era membro da Executiva do Republicanos e diretor executivo de uma agência de publicidade.

O óbito foi confirmado nas redes sociais do Brigadeiro Bragança, que foi candidato a vice-prefeito do município nas eleições de 2020 e é líder do partido.

“Somos solidários a todos os familiares, com a certeza de que Deus confortará a todos nós e o receberá de braços abertos!”, escreveu.

Amigos e colegas também estão prestando homenagens ao fotógrafo, afirmando que ele era muito trabalhador, dedicado e deixará saudades.

