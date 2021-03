Boletim da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) neste sábado (27) confirmou mais mortes e 139 novos casos de Covid-9 em Anápolis.

Os hospitais notificaram à pasta quatro vítimas fatais: um homem de 59 anos que faleceu no dia 15; um homem de 47 anos que foi a óbito no dia 25; uma mulher de 77 anos que faleceu ontem (26); e um homem de 76 que não resistiu hoje (27). Já são, ao todo, 767 vítimas fatais.

Nas últimas 24h, 76 moradoras, com idade entre 16 e 77 anos, e 63 moradores, de 18 a 77 anos, tiveram diagnóstico laboratorial positivo para a doença, que tem 31.063 casos acumulados. Deste montante, 25.149 se referem à pacientes que receberam alta e são considerados “curados” pela Semusa.

De acordo com a Semusa, a ocupação atual de UTIs para Covid-19 em Anápolis está em 93%, com 87 dos 93 leitos exclusivos com internados. Já as enfermarias, que têm 97 das 109 vagas preenchidas, contabiliza taxa de ocupação de 78%.