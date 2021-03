Seis novas mortes por Covid-19 foram confirmadas em Anápolis na tarde deste domingo (28).

A informação foi divulgada no boletim informativo diário da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), que também comunicou se tratar de quatro homens, de 52, 65 e 78 (dois) anos e duas mulheres, de 61 e 64 anos.

Com isso, o número de óbitos oficiais no município chegou a 773.

Como de praxe nas últimas semanas, um grande número de novos casos também foram confirmados nas últimas 24h.

Segundo o boletim, 203 moradores de Anápolis testaram positivo no período, totalizando 31.266 infectados desde o início da pandemia, há pouco mais de um ano.

Dos que contraíram o vírus, 25.152 se recuperaram.

Leitos de UTI

A taxa de ocupação dos leitos de UTI da rede municipal segue acima dos 90%, em condição crítica para a saúde da cidade.

Vale ressaltar também que, de acordo com a nova política de revezamento, os próximos 14 dias, a partir de terça-feira (30), serão marcados pelo retorno da abertura do comércio no município.