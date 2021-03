A madrugada desta segunda-feira (29) foi de muita tensão para os moradores da Vila Norte, em Anápolis.

É que populares precisaram acionar a Polícia Militar, por volta de 01h25, depois que viram um jovem de 18 anos muito alterado e agredindo a própria tia, uma mulher de 32 anos.

Quando a viatura chegou, os agentes flagraram o rapaz ainda com as mãos no pescoço da vítima, tentando sufocá-la.

Assim que foi salva da situação de violência, a tia do suspeito afirmou que queria representar criminalmente contra ele pelas agressões.

Em resposta, na frente de toda a guarnição, o jovem prometeu que a mataria e colocaria fogo na casa dela caso desse andamento com a denúncia.

Todos foram encaminhados à Central de Flagrantes e o suspeito foi autuado por lesão corporal dolosa.

Uma fiança chegou a ser arbitrada no valor de R$ 2 mil, mas não teria sido paga. Isso porque consta no sistema do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) que o rapaz permanece preso.