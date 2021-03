Prefeito de Anápolis, Roberto Naves (PP) usou as redes sociais na tarde desta terça-feira (30) para se pronunciar sobre o recente decreto do governador Ronaldo Caiado (DEM).

O documento formalizou a abertura do estado, no esquema de revezamento que deixou o comércio e demais atividades econômicas não essenciais fechadas nas últimas duas semanas.

No vídeo, que pode ser visto a seguir, o chefe do Executivo Municipal disse porque seguirá os termos do decreto de âmbito estadual e também fala como a cidade enfrentou o mês de março, o mais difícil desde o início da pandemia, para que a rede municipal de saúde não entrasse em colapso.

“Legalmente, o decreto estadual continua valendo sobre o decreto municipal. Então, nos próximos 14 dias, vocês têm que respeitar os protocolos do decreto estadual”, lembra Roberto.

