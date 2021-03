74 anos de inovação, protagonismo na educação, tradição no ensino, incentivo às artes e manutenção dos valores cristãos.

A Associação Educativa Evangélica, mantenedora de diversas instituições de ensino no Estado de Goiás, celebra mais um aniversário hoje (31), com uma campanha que valoriza as pessoas que atuam na instituição e as conquistas alcançadas até agora.

Em vídeo divulgado nas mídias da AEE, que oferece o ensino do fundamental ao doutorado, foi dado destaque à importância deste momento institucional: “chegamos até aqui porque o nosso principal pilar sempre foi a fé. Atuamos em comunidade, respeitando e valorizando as diferenças culturais, sem perder de vista a perspectiva cristã e o orgulho de sermos uma instituição confessional evangélica de excelência”.

Com mais de 15 mil alunos matriculados em suas instituições de ensino mantidas, a AEE assume protagonismo em seu papel de transformar vidas e a realidade.

Pensar, sonhar e realizar ações a favor da comunidade e oferecer uma estrutura completa de ensino, pesquisa, extensão e inovação continuam sendo missões institucionais, conforme você pode conferir no vídeo a seguir.