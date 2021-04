A noite de quarta-feira (31), dia de reabertura do comércio e demais estabelecimentos em Anápolis, foi de gritos e quebradeira no luxuoso restaurante de um hotel do bairro Jundiaí, na região Central da cidade.

Bastante alcoolizada, uma mulher bateu no acompanhante que a levou para jantar e ainda quebrou vidros e parte da prataria que estava na mesa em que ambos comiam.

O que motivou o barraco ainda é incerto, mas nas redes sociais, sobretudo nos stories do Instagram e em grupos de WhatsApp, não foram poucos os registros dos estragos feitos.

A reportagem do Portal 6 apurou que a mulher ficou com o pé bastante machucado e o rapaz agredido está com o olho roxo. Fora isso, todos passam bem.

Mulher que causou estragos em restaurante de Anápolis estava visivelmente bastante alcoolizada. Vídeo extraído das redes sociais pic.twitter.com/TTdAXD4j5l — Portal 6 (@portal6anapolis) April 1, 2021