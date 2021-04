No feriado, família de Anápolis se envolve em confusão generalizada e vai parar na delegacia

Uma mulher de 43 anos, moradora do Jardim Esperança, em Anápolis, teve de acionar a Polícia Militar nesta sexta-feira (02) após presenciar uma briga generalizada entre a família.

Ela contou aos policiais que tudo começou quando marido, de 49 anos, ingeriu bebidas alcoólicas e pegou uma bicicleta emprestada com a irmã adolescente para sair.

Quando retornou, porém, voltou a pé e alegou ter esquecido onde estava o objeto. Por isso, teria apanhado com pedaços de pau do irmão, de 46 anos, e de um outro homem que estava na residência.

Depois do episódio de violência, o marido da mulher conseguiu encontrar a bicicleta nas proximidades de casa e levou de volta para a dona.

Uma nova confusão começou, mas dessa vez o homem estava armado com um facão e teria batido com a arma branca no irmão, que momentos antes havia o agredido também.

Todos os envolvidos tiveram que ser levados até a Central de Flagrantes para prestar esclarecimentos e foram autuados por vias de fatos.