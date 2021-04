Caio Afiune está no paredão com Gilberto e Rodolffo. Ele fica ou sai do BBB 21?

Caio Afiune está no décimo paredão do BBB 21. Ele disputa a preferência do público que acompanha o reality com Gilberto e Rodolffo.

O anapolino foi para o paredão neste domingo (04) depois de ter recebido voto de minerva líder Viih Tube, que escolheu salvar Juliette na votação aberta.

Juliette, aliás, foi a escolha de Caio no contragolpe, mas venceu a prova bate e volta e se livrou do paredão. É a primeira vez que o anapolino passará pelo paredão.

A votação é para eliminar – não para ficar – e ocorre até terça-feira (06) no site gshow.com.br/bbb. A expectativa é que seja uma das mais acirradas. Quem será que sai?