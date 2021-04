Ex-pastor que agora beija homens disse que é ‘estranho beijar um homem’

Felipe Heiderich contou que o primeiro beijo no youtuber Bruno de Simone aconteceu em setembro de 2020, e logo eles começaram a namorar. Mas, segundo o ex-pastor, os primeiros meses de relacionamento foram complicados.

“Vou confessar que para mim foi tudo muito difícil no início, nos primeiros meses. É muito estranho beijar um homem, tocar… É tudo muito diferente e eu tive vários momentos doidos de altos e baixos para entender a situação”, afirmou Heiderich em entrevista ao programa Na Real, apresentado pela jornalista Fábia Oliveira.

O namoro com Bruno Simone é o primeiro relacionamento homoafetivo do ex-pastor, que também falou sobre as críticas e ofensas que têm recebido após assumir ser bissexual e tornar público seu namoro com o youtuber.

“O meio gospel não aceita. Diz que aceita. Que aceita não, tolera”, afirmou. Ele também comentou sobre a reação da sua mãe ao falar sobre sua orientação sexual. “Mãe, virei viado. Ela ficou muda quase meia hora. Depois disse: ‘sabe que é difícil, né? Cidade do interior… o povo aqui não vai reagir bem…’ Mas agora está tudo bem”.

Na entrevista, Simone também contou que a sua mãe levou um susto ao saber sobre o namoro dele com um pastor. “Ela ficou preocupada, mas entendeu porque sabia que eu queria viver um amor. Eu queria viver um amor, mas nunca ia imaginar com um pastor envolvido numa polêmica tenebrosa”, afirmou.

O youtuber contou ainda que foi pedido em casamento por Heiderich.”Já aceitei e só faltam as alianças. Felipe Heiderich é o homem que eu amo. A gente se ama muito.”

“Nunca namorei pensando em terminar. Não estou com o Bruno para passar tempo e se eu namoro alguém é claro que eu planejo um futuro”, completou o ex-pastor.