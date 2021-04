Após convite para suruba, homem é brutalmente assassinado e jogado amarrado em caçamba de lixo

Foi divulgada na manhã desta terça-feira (06) a identidade do homem que foi encontrado morto dentro de uma caçamba de lixo, em Ceilândia, no Distrito Federal.

A vítima é Westemberg Marques da Silva e o caso está repercutindo fortemente nas redes sociais por causa da motivação e da maneira em que o crime foi planejado.

É que, de acordo com o delegado Thiago Peralva, responsável pela investigação, o homem foi assassinado no dia 22 de fevereiro depois de ser seduzido e convidado para participar de uma suruba (sexo em grupo).

Por trás do plano estavam duas mulheres e três homens, que teriam se unido com o único objetivo de roubar de Westemberg uma quantia de R$ 1,2 mil, que ele tinha acabado de pegar emprestado com o banco.

“Uma das mulheres seduziu a vítima para que Westemberg fosse até a residência dela participar de uma festa, durante a qual rolaria sexo e drogas”, explicou o delegado ao Metrópoles.

Assim que chegou na casa em que aconteceria a “festinha”, a vítima foi alvo de agressões e morreu em decorrência de asfixia.

No dia seguinte, o corpo foi transportado dentro de um carrinho de supermercado até o lixo. A cena foi registrada por câmeras de segurança.

Ele tinha mãos e pés amassados e estava enrolado em cinco cobertores. O caso foi descoberto quando um morador em situação de rua tentava se proteger do frio e acabou vendo o homem morto.

Os envolvidos já foram indiciados pela Polícia Civil e responderão por latrocínio (roubo seguido de morte) e ocultação de cadáver.