Garantindo “churrasco de qualidade”, homens queriam dar prejuízo enorme para supermercado de Anápolis

Policiais militares tiveram de ser acionados nesta segunda-feira (05) para prender dois homens que tentaram garantir “um churrasco” inteiro no Rio Vermelho Supermercado, no Jundiaí, bairro nobre da região Central de Anápolis.

O caso foi descoberto através de um segurança, que estava aferindo a temperatura de todos os clientes e perceberam que os dois, que são casados, entraram repentinamente e em atitude suspeita.

Para não constrangê-los, foram observados de longe pela equipe de vigilantes, que acabaram constatando que estavam saindo com várias sacolas, mas teriam pago apenas uma barra de cereal no caixa.

Um dos funcionários então tentou falar com os suspeitos, mas ambos saíram correndo para escapar. No entanto, um deles, de 38 anos, foi alcançado e levado de volta para o interior do supermercado.

Junto com ele estavam três peças de picanha e mais de 2kg de coxão duro. Os produtos resultariam em um prejuízo de R$ 751, 79 para o estabelecimento.

Neste momento, o parceiro dele, de 21 anos, retornou para saber o que estavam fazendo com o marido e também foi detido. Os dois foram encaminhados à Central de Flagrantes e autuados por furto.