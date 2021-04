Para impedir prisão de suspeito de tentativa de homicídio, família soltou pit bulls para atacar PM’s

Um caso complicado foi registrado por policiais militares, na noite desta segunda-feira (05), no Jardim Ibirapuera, nas proximidades do Residencial Summerville, em Anápolis.

É que a corporação recebeu a denúncia de que um jovem de 21 anos estaria escondido em casa e que era suspeito de ter tentado matar um outro rapaz, de 22 anos, no domingo (04).

Assim que chegou na residência, a equipe conseguiu dar a voz de prisão. No entanto, o que os militares não esperavam era que a família, revoltada com a detenção, soltaria três cães da raça pit bull para atacá-los.

Os policiais tiveram de sair às pressas do local para não se machucarem e encaminharam o suspeito até à Central de Flagrantes, local em que ele negou participação no crime.

Quem fez a denúncia foi um irmão da vítima, que afirmou que o atentado foi motivado por desavenças relacionadas a torcida organizada.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio e será investigado pela Polícia Civil.

Em tempo

Na noite de domingo (04), a vítima da tentativa de homicídio estava em um bar com amigos e foi convidado por uma moça para continuar “com a festa” em um outro local mais reservado.

Assim que chegaram na residência, a garota chamou a vítima para entrar no quarto. Na janela do cômodo estaria o autor do crime, que efetuou vários disparos de arma de fogo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e encontrou o rapaz com ferimentos no rosto, na perna e nos braços.

Como a vítima já estava estabilizada, foi levado para receber os devidos atendimentos médicos na UPA da Vila Esperança.