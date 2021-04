Chuva forte em Anápolis alaga Marginal Ayrton Senna e deixa moradores desalojados

A forte chuva que caiu sobre Anápolis na tarde desta quarta-feira (07) elevou o nível do Córrego das Antas e alagou a Marginal Ayrton Senna, que corta a parte baixa da região Central da cidade.

A água invadiu casas e estabelecimentos próximos e fez com que muitos moradores carregassem os móveis para ruas mais altas.

A Defesa Civil do município está no local e acompanha a situação. O Portal 6 apurou que há duas pessoas desalojadas, que serão assistidas emergencialmente pela Prefeitura.

Muita água

A maior parte dos 40 mm de precipitação prevista para o dia caiu em menos de três horas.

Conforme previsão do Climatempo, ainda pode chover durante as próximas horas no município.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também alerta para riscos de raios e ventos intensos.