Imagens mostram cenário do acidente que resultou na morte de policiais do COD em Goiás

Circunstâncias envolvendo fatalidade estão sendo apuradas pela PRF e pela Polícia Técnica Científica

Gabriella Pinheiro - 25 de abril de 2024

BR-364, onde aconteceu acidente. (Foto: Reprodução/ PRF)

Imagens divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na manhã desta quinta-feira (25), mostram o cenário do gravíssimo acidente que resultou na morte de quatro policiais militares do Comando de Operações de Divisas (COD). A fatalidade aconteceu na quarta-feira (24) em Cachoeira Alta, região Sudoeste de Goiás.

Em um vídeo, é possível ver uma das faixas da BR-364, local onde a situação ocorreu, interditada com cones, além da presença de viaturas da Polícia Militar (PM), do Corpo de Bombeiros e da PRF. Do lado esquerdo da pista, ainda está o caminhão que tombou em cima da viatura.

Ainda, na gravação, é mostrado alguns policiais e bombeiros andando pela rodovia, com lanternas enquanto apuram a situação.

Após o acidente, o governador Ronaldo Caiado (UB), publicou uma nota, na noite de quarta-feira (24), decretando luto oficial de três dias em Goiás.

Na postagem, o político ainda afirmou que as vítimas do trágico acidente eram “guerreiros que serão sempre lembrados pelo trabalho heroico que desempenhavam em defesa dos goianos”.

“Que Deus conforte as famílias do ST Gleidson Rosalen Abib, do 1° Sgt Liziano José Ribeiro Junior, do 3° Sgt Anderson Kimberly Dourado de Queiroz e do Cb Diego Silva de Freitas. Nossos mais sinceros sentimentos”, destacou ele junto com a primeira-dama Gracinha Caiado.

Em tempo

O acidente ocorreu na altura do km 83 quando, por motivos desconhecidos, um caminhão teria tombado sobre a caminhonete da corporação. Ao todo, três policiais não resistiram e tiveram o óbito confirmado no local.

Um dos militares, o sub-tenente Gleidson, que é de Anápolis, chegou a ser socorrido por uma Unidade de Emergência da Concessionária e encaminhado até o Hospital Municipal de Caçu, mas também faleceu.

Já o motorista da carreta foi resgatado com vida e levado até a unidade de saúde. As circunstâncias envolvendo o acidente estão sendo apuradas pela Polícia Rodoviária Federal e Polícia Técnica Científica.