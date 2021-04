“Ladrão de vagem” no Ceasa de Anápolis é localizado e preso pela Polícia Militar

Imagens de circuito externo de segurança do Ceasa de Anápolis ajudaram a Polícia Militar a localizar e deter um jovem de 20 anos na manhã desta segunda-feira (12).

Antes do raiar do dia, ele havia furtado duas caixas de vagem de um produtor no local.

O patrulhamento ostensivo foi reforçado de imediato e uma guarnição conseguiu achar o suspeito a partir das imagens colhidas.

Levado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil ele confessou o crime, mas não quis dizer para quem deu ou vendeu a mercadoria.

Como não conseguiu pagar a fiança, ele foi preso em flagrante e será encaminhado ao Centro de Inserção Social Monsenhor Luiz Ilc.