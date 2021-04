Ferido, homem cai desacordado perto de motel após discussão violenta com a esposa em Anápolis

Já recebeu alta hospitalar o homem de 40 anos que teve de ser socorrido às pressas, na segunda-feira (12), após gritar por socorro na rua com ferimentos na cabeça, no Jardim Arco Verde, bairro da região Sudeste da cidade.

A informação foi confirmada ao Portal 6 no início da tarde desta terça-feira (13) pelo Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA), local em que o paciente deu entrada ensanguentado e inconsciente.

Ele teria sido vítima de violência dentro de casa, durante uma discussão com a esposa. Vizinhos contaram à Polícia Militar que o casal passou todo o dia discutindo e na casa em que vivem havia muito sangue espalhado pelo chão.

Quando anoiteceu, teria sido possível ouvir os gritos do homem e muitos populares viram quando ele desmaiou nas proximidades de um motel.

Enquanto os agentes acompanhavam os primeiros socorros da vítima, a mulher dele, de 34 anos, ainda deu tapas no companheiro desacordado. Por isso, precisou ser detida e levada de imediato para a Central de Flagrantes.

A mulher também apresentava marcas de lesões nos braços e terá de passar por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) para que o caso seja investigado. A Polícia Civil também aguarda para saber se a vítima representará contra ela.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

Histórico violento

A reportagem apurou que o homem já havia sido detido em junho do ano passado, depois de ferir a esposa com uma faca, em via pública, no mesmo bairro. Ela ficou com ferimentos na mão e no pescoço.

Na época, um policial militar de férias aguardava para cortar o cabelo em um salão e presenciou a cena. Ele agiu cuidadosamente e conseguiu deter o suspeito até a chegada das viaturas.