ADVMed é opção confiável e rápida para consultas e exames médicos para advogados

Lançado em dezembro do ano passado, o ADVMed se tornou um sucesso e ofereceu, até esta publicação, 8 mil atendimentos de saúde para advogados de todo o estado de Goiás.

A iniciativa é nacional e oferta atendimentos modernos, rápidos e com especialistas de várias áreas, além de ser seguro, já que não existe a necessidade de que os pacientes se desloquem até um consultório médico ou laboratório.

Primeiro plano integral e universal de assistência à saúde, o ADVMed permite acesso a atendimento médico totalmente gratuito à advocacia e seus familiares. É 100% online e acessível pelo celular ou computador (com câmera e microfone), por meio do hotsite www.advmedonline.com.br.

Nele, é possível realizar consultas médicas online ou presenciais, agendar exames em laboratórios e verificar prontuários eletrônicos. Os atendimentos são realizados por uma equipe composta por 50 médicos generalistas que trabalham em escala de plantão.

“No momento de mais agrura como o que estamos enfrentando por causa da pandemia da Covid-19, de mais insegurança, nós não negligenciamos e não paramos de trabalhar. E na crise, trouxemos alternativas e soluções, via tecnologia, que o Brasil ainda não havia pensado, para entregá-la de forma gratuita à advocacia. Nós vemos alguns ensaios, mas nada nessa envergadura, e nada com esse propósito de universalizar a assistência à Saúde de forma gratuita e plena”, explica Jeovah Viana Borges, Diretor Geral do Meu Escritório/CASAG Anápolis.

De acordo com o presidente da CASAG, Rodolfo Otávio Mota, o ADVMed já é um grande case para o Brasil.

“Uma solução universal para advocacia, que atende em qualquer lugar do mundo; sete dias por semana, 365 dias por ano, 24 horas por dia. Não só o advogado, mas sua esposa e filhos menores de 18 anos”, afirma.

“Inclusive com prescrição de receitas, exames, integrada a um concierge emergencial, para que possamos levar a interlocução com os poderes públicos para aqueles advogados que não têm condições de ter atendimento na rede privada”, garante.

Vacinação

Outra novidade é que a Caixa de Assistência dos Advogados de Goiás (CASAG) se antecipou e iniciou na última quarta (07) uma campanha interna e anual de vacinação contra o vírus da gripe (H1N1). Para isso, a entidade aumentou em 50% a oferta das doses, prevendo uma demanda maior por conta da pandemia da Covid-19.

“Já iniciamos também negociação para, caso seja necessário, adquirirmos mais novas remessas da vacina para atender toda a demanda da advocacia em Goiás”, afirma o presidente da CASAG, Rodolfo Otávio Mota, que abriu a campanha em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo e Anápolis.

Na capital, os horários de vacinação são de segunda a sexta-feira, das 09h às 20h, e aos sábado, das 09h às 17h, no Centro de Excelência da CASAG (Jardim Goiás). A imunização ocorrerá até 23 de abril em todas as Subseções da OAB/GO.

As vendas das doses (R$ 50) da vacina Aboott começaram na segunda-feira (05) e cada advogado pode adquirir até quatro doses. A vacina, oferecida pela CASAG, é a tetravalente, que imuniza contra os vírus das gripes H1N1, H3N2 e os dois subtipos da gripe B.

No dia da vacinação é preciso apresentar o boleto com comprovante de pagamento anexado, cópias da Carteira da OAB e dos documentos pessoais do titular e dependentes. Aos dependentes é solicitada a apresentação da cópia de um documento de identificação pessoal com foto.

O advogado só poderá emitir boleto e se vacinar em sua zona fiscal. Não será aceito boleto de outra cidade. Ou seja, se a dose foi emitida com boleto de Goiânia, os advogados, estagiários e dependentes só poderão se imunizar em Goiânia.

Mais informações pelo telefone (62) 3933-2300 ou pelo WhatsApp (62) 9 9617-0505 (SAC CASAG Resolve).

