Anápolis ultrapassa triste marca de 1 mil mortes por Covid-19

Anápolis ultrapassou a triste marca de 1 mil mortes pela Covid-19 nesta sexta-feira (16) com a confirmação de mais nove óbitos.

As vítimas divulgadas hoje foram sete homens, com idade entre 40 e 62 anos, e duas mulheres, de 40 e 77, que não resistiram às complicações e faleceram nas últimas 48h em unidades da rede pública municipal.

Com isso chegou a 1.006 o total de vidas perdidas na cidade desde o início da pandemia, que teve seu pior momento no último mês com recordes de mortes, casos e internações.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), 53% dos moradores que faleceram em decorrência da doença eram homens e 47% mulheres com média geral de 67 anos.

Casos e leitos

Mais 207 novos casos foram registrados nas últimas 24h e o acumulado passou para 34.088, sendo que 4.816 se referem à pacientes com Covid-19 isolados em casa e 156 internados.

Atualmente, a ocupação de UTIs nos hospitais mantidos pela Prefeitura está na faixa dos 70% – o que garante a Anápolis permanecer no nível moderado de restrições da matriz de risco.