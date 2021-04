Bolsonaro também aparece em Anápolis e passeia a pé pelas ruas de distrito

Após surpreender os moradores de Goianápolis, o presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido) também fez uma visita surpresa a Anápolis.

O chefe do Executivo Federal desceu em um campo, nas proximidades de uma capela, no distrito de Joanápolis, e conversou, abraçou e tirou fotos com apoiadores.

Imagens recebidas pelo Portal 6 por populares que estavam no local mostram que uma nova aglomeração se formou ao redor dele.

Muitos não usavam máscaras, inclusive o próprio presidente, que já estava sem o objeto de proteção contra Covid-19 desde a cidade vizinha.

Apesar de continuar com um forte esquema de segurança, o presidente se aproximou de todos sem nenhum obstáculo.

Todo o passeio foi curto e, após alguns minutos, ele voltou para um dos helicópteros da comitiva presidencial e foi embora.