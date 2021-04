Bolsonaro faz visita surpresa a Goianápolis e chama atenção por estar sem máscara

Foi movimentada a manhã deste sábado (17) em Goianápolis, município que fica 23 km de Anápolis.

Isso porque, de surpresa, o presidente Jair Bolsonaro aterrissou em um campo de futebol da cidade e rapidamente uma multidão se formou no local.

Com um forte esquema de segurança e divididos pela tela da quadra, os apoiadores e curiosos conversaram com o chefe do Executivo Federal, que estava sem máscara.

A repentina visita foi rápida e Bolsonaro não chegou a se reunir com nenhuma autoridade, além do deputado federal Major Vitor Hugo (PSL).

Imagens recebidas pelo Portal 6 mostram as cenas de interação e também o momento em que os helicópteros da comitiva presidencial vão embora.