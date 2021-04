‘Aventura’ em casa de prostituição terminou com crime e homem preso, em Anápolis

Permanece preso, até esta segunda-feira (19), o homem de 51 anos que quis se “aventurar” e cometer um crime no final de semana, em Anápolis. A prisão consta no sistema do Tribunal de Justiça de Goiás, o Projudi.

Tudo aconteceu no final do sábado (17), depois que ele procurou uma casa de prostituição para se relacionar com garotas de programa. No local, ingeriu fortes bebidas alcoólicas e decidiu que voltaria para casa dirigindo.

Enquanto trafegava pela Avenida Pedro Ludovico, na altura do Jibran El Hadj, policiais militares perceberam que o veículo fazia ziguezague na rua, colocando várias vidas em risco, e fizeram uma abordagem.

O motorista estava tão bêbado que tinha dificuldades até para se equilibrar, além de apresentar olhos vermelhos, fala arrastada e forte hálito etílico.

No posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o bafômetro apontou 1,34 mg/L de álcool no organismo dele, cerca de 03 vezes mais que a tolerância criminal.

O veículo precisou ser apreendido e levado para o Centro Pátio. Já o condutor foi levado para a delegacia e autuado por embriaguez ao volante.

O homem ainda reclamou que perdeu o celular na casa de prostituição e que poderia ter sido furtado por alguma das mulheres que se envolveu com ele.