Anápolis tem forte queda na ocupação de leitos e poderá ter decreto mais flexível

Mais nove óbitos por Covid-19 foram notificados à Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) nesta terça-feira (20).

Segundo a pasta, as vítimas foram cinco mulheres, de 38, 52, 35, 53 e 65 anos, e quatro homens, de 35 (dois), 48 e 73, que faleceram entre 16 e hoje.

Com isso, Anápolis passou a contabilizar o total de 1.031 mortes desde o início da pandemia.

Nas últimas 24h, a Semusa também confirmou 208 novos casos de Covid-19 e a cidade tem agora tem 34.827 registros.

Caiu para 3.680 o número de infectados em isolamento domiciliar e 154 a quantidade de internados.

A taxa de ocupação de UTIs e enfermarias na rede municipal também abaixou para 49% e 45%, respectivamente.

Se estes índices permanecerem nesta faixa, a Prefeitura de Anápolis poderá anunciar em breve o retorno do grau leve da matriz de risco com mais flexibilizações para as atividades econômicas.