Pocah se irrita com Juliette após cobrança por voto, e ambas trocam gritos

Pocah não aceitou a irritação de Juliette após ter recebido o voto dela no paredão de domingo (18) do BBB 21 (Globo). A cantora, que tentou tirar satisfações com a advogada e maquiadora logo depois da votação, voltou a se exaltar durante papo na tarde desta segunda-feira (19).

Juliette afirmou por que não queria conversar com ela naquele momento. “Quando eu saí do quarto, eu corri porque sabia que Caio tinha votado em mim e você tinha votado em mim”, disse. “Eu fui abraçar o Caio porque ele estava no Paredão, só para dar um apoio. Eu queria fugir.”

“Quando eu fugi, você veio atrás de mim e eu falei: ‘Não quero’. Você ficou gritando atrás de mim: ‘Vai fingir que não está me ouvindo?’. Pronto, quando você gritou comigo eu disse: ‘Eu não quero’. E você continuou insistindo e veio questionar algo que eu estava sentindo comigo mesma”, reclamou.

Pocah rebateu dizendo que não sabia como a colega estava se sentindo. “Não sou adivinha, Ju. Não tenho bola de cristal. Entendo seu sentimento. Poderia ou não poderia fazer, foi o que aconteceu no momento”, disse. “Assim como você estava sentindo coisas, eu também estava sentindo. Todo mundo sentindo coisas.”

As duas voltaram a se desentender na sequência. “Fale baixo, não estou gritando!”, reclamou Juliette. “Você está começando novamente a brigar.”

“Então a gente para por aqui, Ju”, finalizou Pocah, enquanto se levantava do sofá. “Você gosta de trazer questão dos outros, que já resolveu, que já estou bem com ele. Você faz isso com todo mundo! Você sempre faz isso com todo mundo. Fez isso comigo quando eu estava lá naquela treta com o Gil.”

“Grita mais”, disse Juliette. “Grito a hora que eu quiser”, rebateu Pocah. “Grita mais, está lindo!”, finalizou a advogada.