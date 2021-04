Terminou com polícia o barraco que jovem “vida torta” armou em clínica odontológica

Policiais militares se deslocaram até uma clínica odontológica, no Centro de Anápolis, nesta segunda-feira (19), para resolver uma grande confusão.

É que um paciente, de 27 anos, chegou no local muito alterado, reclamando que tinha tido um problema com o pagamento que foi feito para a clínica no cartão de de crédito.

Durante as reclamações, o rapaz falou para uma funcionária que resolveria a situação de qualquer jeito, porque já “teve vida torta”, que teria trocado tiros até com o pai e estava se sentindo roubado. Depois disso, saiu da clínica.

Assustada e tendo como testemunha outros clientes que aguardavam atendimento, a funcionária decidiu acionar a viatura para relatar o tom ameaçador do paciente.

Uma busca rápida foi feita pelas imediações e o jovem acabou sendo encontrado. Aos militares, afirmou ter dito coisas que não deveria e até tentado pedir desculpas.

A vítima optou por dar andamento com a representação criminal contra ele, por isso, os policiais registraram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por ameaça.

Uma audiência acontecerá com a Justiça em agosto para que o suspeito preste esclarecimentos sobre a situação.