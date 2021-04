Veja o que funciona em Anápolis nesta quarta-feira (21), feriado de Tiradentes

O feriado de Tiradentes está mantido nesta quarta-feira (21). Por esta razão, vários estabelecimentos e órgãos públicos não abrirão as portas em Anápolis.

Na parte da Prefeitura, apenas as unidades de urgência e emergência (UPA, URCs e Hospital Municipal) têm o expediente mantido normalmente. Rápidos, Zaps e afins voltam na quinta (22).

Mesma linha segue o Governo de Goiás com o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA). Demais órgãos, como os presentes no Vapt Vupt, também dão uma pausa.

Outros que fecham são os bancos, mas os terminais de autoatendimento – assim como serviços por telefone e internet – continuam.

A Urban informou que os ônibus do transporte coletivo circularão com a tabela de domingo, que pode ser consultada na seção itinerários do site da concessionária.

No Brasil Park Shopping, a praça de alimentação estará funcionando das 11h às 22h. As lojas fecham, mas Carrefour, farmácia e posto de gasolina seguem com horários normais. O Anashopping não divulgou expediente.

Embora não haja em Anápolis qualquer recomendação específica para o feriado, as autoridades sanitárias orientam que as pessoas que não trabalharem fiquem em casa e evitem aglomerações.