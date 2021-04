Morre sequestrador que trocou tiros com a CPE em Anápolis; comparsa segue foragido

Levado às pressas ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA), o sequestrador que trocou tiros contra a Companhia de Policiamento Especializado (CPE) não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado na unidade. Ele ainda não foi identificado, mas aparenta ter entre 18 e 23 anos.

Como adiantado pelo Portal 6, o jovem e outro comparsa moravam no Residencial Copacabana e estavam sendo perseguidos em uma estrada vicinal paralela à GO-222 após sequestrarem um casal de idosos em Senador Canedo.

As vítimas foram cruelmente agredidas e tiveram um Chevrolet Agile roubado depois de serem abandonadas pelos bandidos em uma rodovia do interior do estado.

Colocado em ação, o serviço de inteligência da Polícia Militar (PM) conseguiu localizar o carro e iniciar a perseguição.

Ambos tentaram fugir a pé pela mata e trocaram tiros com os agentes de segurança. O que não foi alvejado conseguiu fugir e segue foragido. Uma das armas usadas por eles, no entanto, foi encontrada e apreendida.

Segundo a PM, a dupla é a mesma que atirou contra o rosto de uma funcionária quando saíam de um motel em Goiânia.