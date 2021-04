Identificado o jovem que morreu ao tentar desviar de cachorro em Anápolis

Foi identificado como Lucas Natanael da Rocha Paz, de 27 anos, o jovem que morreu na noite desta sexta-feira (23) após se envolver em um acidente de trânsito, na GO-222, entre Anápolis e Nerópolis.

O rapaz estava em um VW Polo e teria perdido o controle da direção e colidido com outro carro depois que um cachorro entrou correndo na pista e ele tentou se desviar.

Quando as viaturas da Polícia Rodoviária Estadual chegaram, já estavam no local as equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A reportagem do Portal 6 apurou que o óbito de Lucas Natanael foi confirmado em decorrência de um grave trauma cranioencefálico.

A batida ocorreu no Km 5 da rodovia, logo após a Ferrovia Norte-Sul, e mais ninguém ficou gravemente ferido.

Depois que os veículos foram retirados, os bombeiros ainda permaneceram na cena do acidente para limpar a pista, que havia ficada cheia de óleo de motor.