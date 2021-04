Indústria de alimentos no DAIA abre novas vagas em várias funções

A Companhia de Distribuição Araguaia (CDA), que detém a gestão de tradicionais marcas de alimentos, abriu novas vagas para contratar funcionários em Anápolis.

As oportunidades são para Analista de Compras, Analista de Contas a Pagar, Analista de PCP, Analista de Processos, Auxiliar de Mecânica, Executivo de Vendas, Movimentador de Mercadorias e Gerente de Qualidade.

Para Analista de Compras é preciso experiência, graduação completa ou em andamento na área e disponibilidade de horários e viagens. Será um diferencial ter conhecimento em compras no segmento industrial e conhecimento no sistema Protheus.

Para Analista de Contas a Pagar é exigido graduação em Administração, Economia, Ciências Contábeis, Gestão Financeira ou áreas afins, além de excel avançado. Será um diferencial ter conhecimento no sistema Protheus.

Para Analista de PCP, os requisitos são: ensino superior completo ou em andamento em Engenharia de Produção ou áreas afins, excel avançado, disponibilidade para viagens e será um diferencial ter conhecimento em sistema Protheus.

Para Analista de Processos é preciso experiência na função, graduação completa em Administração ou áreas afins e disponibilidade de horários e para viagens.

Para Auxiliar de Mecânica é necessário ensino médio completo ou estar cursando Engenharia Mecânica, Técnico em Mecânica, Engenharia Elétrica ou áreas afins. Também é preciso disponibilidade de horário e será um diferencial ter conhecimento em informática e com o segmento industrial.

Para Executivo de Vendas, é exigido carro próprio, CNH B, experiência com vendas, boa comunicação e disponibilidade para viagens.

Para Movimentador de Mercadorias, os requisitos são: ensino fundamental completo, experiência na área e disponibilidade de horário.

Já para Gerente de Qualidade é preciso ensino superior completo em Engenharia de Alimentos ou áreas afins, experiência e disponibilidade de horário.

Todas as vagas podem ser ocupadas por pessoas com deficiência e interessados devem enviar o currículo através do site de vagas da empresa ou para o WhatsApp (62) 9 9832-2546.