Globo divulga a lista de ‘famosos’ que estarão em reality que substituirá o BBB 21

A Globo começou a divulgar na tarde deste domingo (25) os nomes dos participantes da nova edição do programa No Limite, que estreia no dia 11 de maio, após o BBB 21, que termina no próximo dia 4. A primeira participante a ter seu nome divulgado foi Paula Amorim, do BBB 18.

A ex-sister terminou o BBB 18 em quarto lugar e engatou um romance com o brother Breno durante sua passagem pelo programa. Hoje os dois são casados, e a mineira de 32 anos trabalha como influenciadora digital e empresária.

Também foi confirmado o nome do paulistano Marco Aurelio Viegas, também do BBB-18. O músico de 36 anos foi o 11º eliminado da edição do reality.

O reality teve outras edições nos anos de 2001, 2002, 2003 e 2009. No Limite coloca um grupo de pessoas em um ambiente inóspito e com recursos limitados. Eles precisam superar uma série de desafios, além de conviverem por vários dias. A Globo vinha divulgando desde sexta-feira (23) dicas em sua programação e nas redes sociais sobre quem iria integrar o elenco do reality.

A vencedora do primeiro No Limite, Elaine Cristina Castro de Melo, 55, afirmou que a Xepa do Big Brother Brasil nem se compara com a realidade do reality de resistência, com previsão de estreia para 11 de maio.

“Se preparem que o negócio não é fácil não. Eles reclamam da Xepa, não sabem o que é Xepa lá. Andar 25 km em dunas, ficar sem banho, sem escovar dentes, convivendo com pessoas que você nunca viu na vida”, diz Melo, que participou do Altas Horas na noite deste sábado (24).

“Vão aparecer afinidades e não afinidades, parte mais conflitante da convivência. Somos seres humanos”, acrescentou a cabeleireira ao recordar alguns momentos da primeira edição, que foi exibida há duas décadas, em julho de 2020.