Taxa de ocupação dos leitos de UTI dão margem para Anápolis voltar ao grau leve da matriz de risco

Mais um boletim informativo, referente ao avanço da pandemia em Anápolis, foi divulgado pelo Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) neste domingo (25).

No documento, foram comunicadas as mortes de mais cinco moradores da cidade: três homens, de 37, 49 e 71 anos, e duas mulheres, de 42 e 81 anos.

Com a atualização, o município chegou ao registro de 1.057 fatalidades oficiais.

Um total de 64 novos casos também foram confirmados nas últimas 24h, que se juntam às mais de 35.200 demais confirmações que aconteceram desde o início da pandemia.

Outro lado

No entanto, na contramão das más notícias, a taxa de ocupação dos leitos de UTI da rede municipal de saúde caiu e, no momento, se encontra nos 65% de ocupação.

A estatística é importante porque, de acordo com as normas da matriz de risco, a cidade pode figurar no grau leve do sistema quando os leitos estiverem abaixo dos 70%.

Nesse estágio, as atividades econômicas e sociais sofrem menos restrições de funcionamento. Os protocolos sanitários, contudo, permanecem como forma de diminuir as formas de proliferação do vírus.