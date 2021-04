Fundador do Boticário toma atitude emocionante após saber da história de mãe que perdeu o filho para a Covid-19

Um gesto do fundador do Grupo O Boticário viralizou e vem emocionando as redes sociais.

Miguel Gellert Krigsner escreveu uma carta a mão para Dona Wanda, que perdeu o filho para a Covid-19 e tinha como uma das lembranças dele, o cheiro do perfume Annete, que já não é mais fabricado.

A informação foi publicada nas redes sociais por Lidiane Klucinec, da área Comercial & Treinamento da empresa.

A relação com o perfume sensibilizou o Grupo Boticário que decidiu produzir algumas unidades da fragrância Annete especialmente para Dona Wanda e enviá-las junto com a carta.

Na carta, Miguel conta que o nome do perfume é uma homenagem a sua primeira filha. Leia a íntegra: