Vídeo mostra momento em que homem é brutalmente assassinado durante festa em Anápolis

Policiais do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) prenderam na manhã desta segunda-feira (26), em Anápolis, um jovem de 21 anos.

Segundo a corporação, ele é apontado como o autor do homicídio qualificado contra Denis Bernardes dos Santos, de 31 anos, em novembro do ano passado, no bairro Paraíso.

As investigações mostraram que tudo aconteceu depois que autor e vítima discutiram em uma festa por causa de um aparelho celular que desapareceu.

Uma briga generalizada começou em seguida e, como Denis já estava no chão e muito bêbado, o outro rapaz teria se aproveitado para esfaqueá-lo até a morte. Toda a cena foi registrada por câmeras de segurança.

O jovem apontado como autor do assassinato tem passagens por roubo. Ele foi capturado em Goialândia, confessou o crime e já está no Centro de Inserção Social Monsenhor Luiz Ilc, a cadeia pública de Anápolis.