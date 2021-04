Viih Tube diz o que a tornou tão rejeitada durante o BBB 21

Eliminada do BBB 21 com 96,69% dos votos neste domingo (25), Viih Tube disse que não imaginava que o jogo que ela estava fazendo dentro da casa tinha repercutido tanto com o público.

“Joguei até demais, passei do ponto. Amiga de todo o mundo não dá né”, afirmou ela em entrevista ao Mais Você, na manhã desta segunda (26).

Em tom de brincadeira, ela também brincou: “O banho já foi tomado”. Nas redes sociais, internautas comentavam que a sister não gostava de tomar muito banho dentro da casa.

Questionada sobre os memes que fizeram sobre ela, a youtuber encarou com bom humor. “Sabe o que é pior, se eu fosse o público, eu faria a mesma coisa”, disse.