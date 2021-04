Após perder avó, adolescente grávida vai morar com o pai e é assassinada a tiros por ele

A Polícia Civil registrou nesta segunda-feira (26) o assassinato de uma adolescente de 17 anos, que estava grávida, em Paulista, cidade localizada a apenas 15 km de Recife, capital de Pernambuco.

De acordo com a delegada Vilaneida Aguiar, foi o pai dela, de 46 anos, que a matou a tiros e depois tirou a própria vida. A suspeita é que o crime tenha ocorrido na última quarta-feira (21) e descoberto somente porque vizinhos sentiram um mal cheiro.

Os corpos foram encontrados pela corporação em cima de uma cama, em avançado estado de decomposição. Havia uma arma ao lado.

Testemunhas afirmam que a adolescente era maltratada pelo pai e só foi morar com ele porque a avó faleceu e não tinha mais para onde ir.

“O pai a ameaçava com arma na cabeça, oferecia dinheiro pra ter relações com ela, mas ninguém acreditava. Ele deve ter feito isso no dia que ela chegou à casa dele, na quarta (21)”, contou a delegada, ao G1.

O genitor da adolescente também já teria uma passagem pelo crime de homicídio, em 2006.

Os corpos foram recolhidos para o Instituto Médico Legal (IML) e os exames cadavéricos deverão dar mais detalhes sobre as mortes para a conclusão da investigação.