Em 04 anos, clínica surpreende e oferta a preços populares consultas e exames que antes eram inacessíveis

No início deste próximo mês de maio, a Clínica Popular da Saúde vai comemorar o aniversário de 04 anos em Anápolis.

E desde que foi inaugurada na cidade, a marca não só surpreendeu os anapolinos com os preços tão acessíveis como também se consolidou como uma das clínicas com os melhores atendimentos do município.

Contando com 21 especialidades médicas e duas unidades, uma no bairro Jundiaí e outra na Vila Jaiara, a clínica também aproveitou bem os anos para se atualizar, se modernizar e oferecer para cidade exames e tratamentos que antes eram restritos.

Em clima de comemoração, listamos abaixo algumas das principais curiosidades sobre a Clínica Popular da Saúde. Confira:

– Foi a primeira com perfil popular em Anápolis a implantar serviços acessíveis de endoscopia e colonoscopia;

– Foi a primeira a ofertar todos os exames básicos da cardiologia com preços baixos, inclusive o teste ergométrico;

– É a única clínica popular que oferta ultrassonografias todos os dias da semana, incluindo no sábado, e em diferentes horários, para dar mais acessibilidade para toda a população;

– Está expandindo os atendimentos e, em breve, irá oferecer coletas laboratoriais durante todo o dia ao invés de apenas pela manhã.

São 04 anos e muitas conquistas para comemorar. E o melhor jeito de comemorar é continuar oferecendo o melhor atendimento para todos os pacientes.

Os interessados em fazer um agendamento podem entrar em contato pelos telefones (62) 3324-8593 e (62) 9 9551-1193.