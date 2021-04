Em ronda por indústria de Anápolis, segurança dá de cara com cobra tão perigosa quanto bandido

Ao invés da Polícia Militar (PM), o segurança de uma indústria do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA) precisou foi chamar o Corpo de Bombeiros.

Na noite de quarta-feira (28), durante a ronda noturna, ele deu de cara com uma cascavel no pátio do Laboratório Gemini. “Tão perigosa quanto bandido”.

Os militares foram até o local e, com muito cuidado, conseguiram fazer a captura da serpente, que está entre as mais venenosas.

Segundo a corporação, a cobra depois de tirada da indústria foi solta em uma reserva ambiental próximo de Leopoldo de Bulhões.

Tem sido bastante comum o aparecimento de animais peçonhentos na região e a orientação do Corpo de Bombeiros é sempre acioná-los através do 193.